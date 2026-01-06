Російські окупанти постійно модифікують ударні БПЛА типу "Шахед", додаючи туди різні "девайси", які дозволяють влучніше бити, уникати перехоплювачі, проводити відео зйомку а розвідку, а також керуватися дистанційно. Цього разу росіяни на деякі "шахеди" додали переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК). Про це повідомив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов

Нові «Шахеди» можуть збивати авіацію: «Флеш» попередив

"Подивился Шахед з ПЗРК. В принципі все, як і очікувалося. Пілот має відеоканал з хорошою курсовою камерою і управління.

ПЗРК заздалегідь введено в режим захоплення цілі і пуску. Все, що потрібно пілотові, це зловити ціль прямо по курсу і натиснути сервопривід, який зробить прокол балона з охолоджувальною рідиною головки наведення та ракета стартує.

Поки я хочу сказати нашій авіації одне — остерігайтеся Шахеда, який стоїть на малому колі. Взагалі не наближайтеся до нього. Нехай працюють зенітні дрони.

Ну і зрозуміло, не йдіть зустрічним курсом і не підпускайте ззаду.

І я сподіваюся, всі розуміють, що у противника є доступ до віражу і він бачить всі сині вертольоти", – наголосив "Флеш".

