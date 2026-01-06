Российские оккупанты постоянно модифицируют ударные БПЛА типа "Шахед", добавляя туда разные "девайсы", позволяющие точнее избивать, избегать перехватчиков, проводить видеосъемку и разведку, а также руководствоваться дистанционно. В этот раз россияне на некоторые "шахеды" добавили переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Новые «Шахеды» могут сбивать авиацию: «Флэш» предупредил

"Посмотрел Шахед по ПЗРК. В принципе, все, как и ожидалось. Пилот обладает видеоканалом с хорошей курсовой камерой и управления.

ПЗРК заранее введен в режим захвата цели и пуска. Все, что нужно пилоту, это поймать цель прямо по курсу и нажать сервопривод, который сделает прокол баллона с охлаждающей жидкостью головки наводки и стартует ракета.

Пока я хочу сказать нашей авиации одно – остерегайтесь Шахеда, стоящего на малом круге. Вообще не приближайтесь к нему. Пусть работают зенитные дроны.

Ну и разумеется, не уходите встречным курсом и не подпускайте сзади.

И я надеюсь, все понимают, что у противника есть доступ к виражу и он видит все синие вертолеты", – подчеркнул "Флэш".

