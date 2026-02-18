В Украине развернулась дискуссия о целесообразности введения продажи SIM-карт по паспортам. Поводом стало заявление советника министра обороны Сергея "Флэш" Бескрестнова о том, что оккупанты используют украинскую сеть мобильной связи LTE для управления FPV-дронами.

Россияне управляют дронами через украинский LTE: ограничат ли в Украине продажу SIM-карт без идентификации

"Представьте, что сейчас любой "ждун" может купить 3000 карт без каких-либо проблем и отправить их в РФ. Продажи по паспортам хоть как-то ограничат гигантские масштабы этого бесконтрольного процесса", — подчеркнул Бескрестнов. По его словам, хотя отключение определенных форматов передачи данных и возможно, такие шаги будут "болезненными для страны".

Народный депутат Александр Федиенко выразил сомнение в возможности быстрого внедрения таких ограничений. Он объяснил, что главным препятствием является позиция мобильных операторов: "Мобильные операторы этого не хотят, потому что это вопрос денег. Немаловажным фактором является и то, что операторам нужно будет вложить деньги в развитие инфраструктуры".

По оценкам специалистов, полная идентификация абонентов потребует значительного финансового ресурса (CAPEX) и времени от одного до двух лет. Кроме того, к началу 2025 года в Украине насчитывалось около 47,9 млн активных карточек, и падение продаж даже на 10% из-за паспортизации может создать "минус почти 8 млрд грн в год по рынку".

Несмотря на риски безопасности, вопрос остается дискуссионным из-за сложности IT-систем и потенциальных экономических потерь отрасли.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты постоянно модифицируют ударные БПЛА типа "Шахед", добавляя туда различные "девайсы", которые позволяют точнее избивать, избегать перехватчиков, проводить видеосъемку и разведку, а также руководствоваться дистанционно. В этот раз россияне на некоторые "шахеды" добавили переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК). Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Флеш Бескрестнов.