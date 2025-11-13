Росіяни хочуть захопити вдруге одне з українських міст: у ЗСУ розповіли про плани ворога

На Лиманському напрямку спостерігається зростання інтенсивності бойових дій. Російські війська стягують значні сили з метою повторного захоплення міста Лиман, яке вже перебувало під окупацією у 2022 році.

Бої за Лиман (фото з відкритих джерел)

Про це розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Максим Білоусов в ефірі Громадського радіо.

"Основна короткострокова і довгострокова ціль противника — вийти на Лиман і "повернути" його собі", — наголосив Білоусов.

Він нагадав, що українські сили звільнили Лиман після тимчасової окупації у 2022 році, проте ворог нині намагається повторити цей сценарій.

За словами військового, росіяни активно використовують тактику штурмів малими групами та надсилають диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ), які намагаються прорватися вглиб українських позицій. Білоусов підкреслив, що противник накопичив значні резерви особового складу, що вказує на серйозність його намірів.

Українські підрозділи зосереджені на своєчасному виявленні ворога і його знищенні ще на підступах до позицій.

"Для цього у нас є аеророзвідка, є наша піхота, і всі інші підрозділи бригади теж працюють над тим, щоб зупиняти ворога", — зазначив Білоусов.

Окрім Лимана, під загрозою залишаються також Ярова, Святогірськ і навколишні населені пункти, утримання яких є стратегічно важливим для стабільності на всьому східному фронті.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що росіяни продовжують вдосконалювати свої ударні безпілотники, встановлюючи на них нові девайси, щоб знімати місцевість, керувати ними в режимі реального часу, наводити та маневрувати.

Український фахівець та консультант у галузі військових радіо технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що росіяни почали ставити на "шахеди" все більше камер.

"До уваги всіх екіпажів перехоплювачів. На Шахеді все частіше фіксуються камери заднього огляду, як знизу, так і зверху. Відео із цих камер передається через радіомодем на росію. Поки не відомо, що робить Шахед – веде розвідку коридорів прольоту або може виконувати маневри ухилення. Такі Шахеди відразу видно по двох антенах на краях хвостів. Однозначно ворог розуміє небезпеку наших перехоплювачів і в такий спосіб вивчає наші моделі, їхні можливості та їхню тактику", – зазначає експерт.

