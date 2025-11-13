Россияне хотят захватить во второй раз один из украинских городов: в ВСУ рассказали о планах врага

Рубрики
На лиманском направлении наблюдается рост интенсивности боевых действий. Российские войска взимают значительные силы с целью повторного захвата города Лиман, уже находившегося под оккупацией в 2022 году.
Бои за Лиман (фото из открытых источников)
Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Максим Билоусов в эфире Общественного радио.
Он напомнил, что украинские силы уволили Лиман после временной оккупации в 2022 году, однако враг пытается повторить этот сценарий.
По словам военного, россияне активно используют тактику штурмов малыми группами и присылают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), пытающиеся прорваться в глубь украинских позиций. Белоусов подчеркнул, что противник накопил значительные резервы личного состава, что указывает на серьезность его намерений.
Украинские подразделения сосредоточены на своевременном обнаружении врага и его уничтожении еще на подступах к позициям.
Кроме Лимана, под угрозой остаются также Яровая, Святогорск и окрестные населенные пункты, содержание которых стратегически важно для стабильности на всем восточном фронте.
