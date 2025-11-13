Россияне хотят захватить во второй раз один из украинских городов: в ВСУ рассказали о планах врага

На лиманском направлении наблюдается рост интенсивности боевых действий. Российские войска взимают значительные силы с целью повторного захвата города Лиман, уже находившегося под оккупацией в 2022 году.

Бои за Лиман (фото из открытых источников)

Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Максим Билоусов в эфире Общественного радио.

"Основная краткосрочная и долгосрочная цель противника – выйти на Лиман и "вернуть" его себе", – подчеркнул Белоусов.

Он напомнил, что украинские силы уволили Лиман после временной оккупации в 2022 году, однако враг пытается повторить этот сценарий.

По словам военного, россияне активно используют тактику штурмов малыми группами и присылают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), пытающиеся прорваться в глубь украинских позиций. Белоусов подчеркнул, что противник накопил значительные резервы личного состава, что указывает на серьезность его намерений.

Украинские подразделения сосредоточены на своевременном обнаружении врага и его уничтожении еще на подступах к позициям.

"Для этого у нас есть аэроразведка, есть наша пехота, и все остальные подразделения бригады тоже работают над тем, чтобы останавливать врага", – отметил Билоусов.

Кроме Лимана, под угрозой остаются также Яровая, Святогорск и окрестные населенные пункты, содержание которых стратегически важно для стабильности на всем восточном фронте.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне продолжают совершенствовать свои ударные беспилотники, устанавливая на них новые девайсы, чтобы снимать местность, управлять ими в режиме реального времени, наводить и маневрировать.

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что россияне начали ставить на "шахеды" все больше камер.

"Вниманию всех экипажей перехватчиков. На Шахеде все чаще фиксируются камеры заднего обзора, как снизу, так и сверху. Видео из этих камер передается через радиомодем на россию. Пока не известно, что делает Шахед — ведет разведку коридоров пролета или может выполнять маневры уклонения. Такие Шахеды. понимает опасность наших перехватчиков и таким образом изучает наши модели, их возможности и их тактику", – отмечает эксперт.

