Росіяни хочуть підірвати Україну зсередини: які фейки поширюють

Російська пропагандистська машина продовжує засипати інформаційний простір фейками, згенерованими ШІ, нібито від імені "українських військових". Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленням Центру, в соцмережах поширюються згенеровані штучним інтелектом відео, в яких персонажі, що видають себе за військових, емоційно звертаються до глядачів із заявами про нібито відсутність їжі та техніки.

У цих матеріалах також спекулюють на темі відключень електроенергії, просуваючи наративи про "марність боротьби" та безперспективність спротиву.

Для підвищення довіри використовуються синтезовані голоси, постановочна емоційність і псевдореалістичні візуальні образи.

"Використання ШІ дозволяє російській пропаганді масово виробляти такий контент із мінімальними ресурсами. Емоційна складова та особистісний формат звернень роблять ці фейки особливо небезпечними", — попереджають аналітики Центру.

У ЦПД наголошують, мета таких фейків – деморалізація суспільства та підрив стійкості українців.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль, імовірно, намагається інформаційно обґрунтувати свою відмову від мирних ініціатив, використовуючи публічні заяви колишнього українського політика Віктор Медведчук. Такий висновок зробили аналітики Institute for the Study of War у своєму новому звіті.

Підставою для оцінки стало нещодавнє інтерв’ю Медведчука російському пропагандистському агентству ТАСС. У ньому він заявив, що миру в Україні у 2026 році нібито не буде, а також повторив твердження про те, що "час працює на Кремль". За його словами, Москва налаштована досягти своїх початкових воєнних цілей без будь-яких переговорів з Україною.



