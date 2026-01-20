Россияне хотят подорвать Украину изнутри: какие фейки распространяют

Российская пропагандистская машина продолжает засыпать информационное пространство фейками, сгенерированными ИИ, якобы от имени "украинских военных". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению Центра, в соцсетях распространяются сгенерированные искусственным интеллектом видео, в которых выдающие себя за военных персонажи эмоционально обращаются к зрителям с заявлениями о якобы отсутствии пищи и техники.

В этих материалах также спекулируют на теме отключений электроэнергии, продвигая нарративы о "бесполезности борьбы" и бесперспективности сопротивления.

Для повышения доверия используются синтезированные голоса, постановочная эмоциональность и псевдореалистические визуальные образы.

"Использование ИИ позволяет российской пропаганде массово производить такой контент с минимальными ресурсами. Эмоциональная составляющая и личностный формат обращений делают эти фейки особенно опасными", – предупреждают аналитики Центра.

В ЦПД отмечают, что цель таких фейков – деморализация общества и подрыв устойчивости украинцев.

Кремль, вероятно, пытается информационно обосновать свой отказ от мирных инициатив, используя публичные заявления бывшего украинского политика Виктор Медведчук. Такой вывод сделали аналитики Institute for the Study of War в своем новом отчете.

Основанием для оценки явилось недавнее интервью Медведчука российскому пропагандистскому агентству ТАСС. В нем он заявил, что мира в Украине в 2026 году вроде бы не будет, а также повторил утверждение о том, что "время работает на Кремль". По его словам, Москва настроена достичь своих первоначальных военных целей без каких-либо переговоров с Украиной.



