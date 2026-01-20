logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне хотят подорвать Украину изнутри: какие фейки распространяют
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне хотят подорвать Украину изнутри: какие фейки распространяют

Роспропаганда распространяет ШИ-фейки с обращениями "военных"

20 января 2026, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российская пропагандистская машина продолжает засыпать информационное пространство фейками, сгенерированными ИИ, якобы от имени "украинских военных". Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО.

Россияне хотят подорвать Украину изнутри: какие фейки распространяют

ВСУ. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению Центра, в соцсетях распространяются сгенерированные искусственным интеллектом видео, в которых выдающие себя за военных персонажи эмоционально обращаются к зрителям с заявлениями о якобы отсутствии пищи и техники.

В этих материалах также спекулируют на теме отключений электроэнергии, продвигая нарративы о "бесполезности борьбы" и бесперспективности сопротивления.

Для повышения доверия используются синтезированные голоса, постановочная эмоциональность и псевдореалистические визуальные образы.

"Использование ИИ позволяет российской пропаганде массово производить такой контент с минимальными ресурсами. Эмоциональная составляющая и личностный формат обращений делают эти фейки особенно опасными", – предупреждают аналитики Центра.

В ЦПД отмечают, что цель таких фейков – деморализация общества и подрыв устойчивости украинцев.

Читайте на портале "Комментарии" — Кремль, вероятно, пытается информационно обосновать свой отказ от мирных инициатив, используя публичные заявления бывшего украинского политика Виктор Медведчук. Такой вывод сделали аналитики Institute for the Study of War в своем новом отчете.

Основанием для оценки явилось недавнее интервью Медведчука российскому пропагандистскому агентству ТАСС. В нем он заявил, что мира в Украине в 2026 году вроде бы не будет, а также повторил утверждение о том, что "время работает на Кремль". По его словам, Москва настроена достичь своих первоначальных военных целей без каких-либо переговоров с Украиной.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16932
Теги:

Новости

Все новости