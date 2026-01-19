Пропаганда вместо переговоров: зачем Кремлю интервью Медведчука

Кремль, вероятно, пытается информационно обосновать свой отказ от мирных инициатив, используя публичные заявления бывшего украинского политика Виктора Медведчука . Такой вывод сделали аналитики Institute for the Study of War в своем новом отчете.

О чем сигнализирует интервью Медведчука

Основанием для оценки явилось недавнее интервью Медведчука российскому пропагандистскому агентству ТАСС. В нем он заявил, что мира в Украине в 2026 году вроде бы не будет, а также повторил утверждение о том, что "время работает на Кремль". По его словам, Москва настроена достичь своих первоначальных военных целей без каких-либо переговоров с Украиной.

Аналитики ISW обращают внимание, что эти заявления полностью воспроизводят устоявшуюся кремлевскую риторику. В частности, Медведчук снова пытался представить полномасштабное вторжение России как войну против Запада, а также подверг сомнению легитимность украинской власти.

Отдельно в ISW отметили противоречивость позиции Кремля: Москва раньше требовала проведения выборов в Украине как условия мирного соглашения, но в то же время отвергает любые избирательные процессы, не отвечающие российским условиям и сценариям.

По мнению экспертов, подобные информационные вбросы направлены не на поиск компромисса, а на формирование оправдания для дальнейшей затяжки войны и отказа от дипломатического урегулирования.

