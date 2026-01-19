logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Пропаганда замість переговорів: навіщо Кремлю інтерв’ю Медведчука
commentss НОВИНИ Всі новини

Пропаганда замість переговорів: навіщо Кремлю інтерв’ю Медведчука

Кремль використовує публічні заяви Віктора Медведчука як інформаційний інструмент, щоб пояснити відмову Росії від реальних мирних переговорів щодо України

19 січня 2026, 21:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Кремль, імовірно, намагається інформаційно обґрунтувати свою відмову від мирних ініціатив, використовуючи публічні заяви колишнього українського політика Віктор Медведчук. Такий висновок зробили аналітики Institute for the Study of War у своєму новому звіті.

Пропаганда замість переговорів: навіщо Кремлю інтерв’ю Медведчука

Про що сигналізує інтервʼю Медвечука

Підставою для оцінки стало нещодавнє інтерв’ю Медведчука російському пропагандистському агентству ТАСС. У ньому він заявив, що миру в Україні у 2026 році нібито не буде, а також повторив твердження про те, що "час працює на Кремль". За його словами, Москва налаштована досягти своїх початкових воєнних цілей без будь-яких переговорів з Україною.

Аналітики ISW звертають увагу, що ці заяви повністю відтворюють усталену кремлівську риторику. Зокрема, Медведчук знову намагався подати повномасштабне вторгнення Росії як війну проти Заходу, а також поставив під сумнів легітимність української влади.

Окремо в ISW наголосили на суперечливості позиції Кремля: Москва раніше вимагала проведення виборів в Україні як умови мирної угоди, але водночас відкидає будь-які виборчі процеси, які не відповідають російським умовам і сценаріям.

На думку експертів, подібні інформаційні вкиди спрямовані не на пошук компромісу, а на формування виправдання для подальшого затягування війни та відмови від дипломатичного врегулювання.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони України завдали чергового удару по військовій та паливно-енергетичній інфраструктурі російського агресора. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, операція була спрямована на зменшення наступальних можливостей противника.



Джерело: https://detector.media/infospace/article/247114/2026-01-19-kreml-imovirno-namagaietsya-vypravdaty-svoyu-vidmovu-vid-myrnykh-zusyl-za-dopomogoyu-intervyu-medvedchuka-isw/
