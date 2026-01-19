Пропаганда замість переговорів: навіщо Кремлю інтерв’ю Медведчука

Кремль, імовірно, намагається інформаційно обґрунтувати свою відмову від мирних ініціатив, використовуючи публічні заяви колишнього українського політика Віктор Медведчук. Такий висновок зробили аналітики Institute for the Study of War у своєму новому звіті.

Про що сигналізує інтервʼю Медвечука

Підставою для оцінки стало нещодавнє інтерв’ю Медведчука російському пропагандистському агентству ТАСС. У ньому він заявив, що миру в Україні у 2026 році нібито не буде, а також повторив твердження про те, що "час працює на Кремль". За його словами, Москва налаштована досягти своїх початкових воєнних цілей без будь-яких переговорів з Україною.

Аналітики ISW звертають увагу, що ці заяви повністю відтворюють усталену кремлівську риторику. Зокрема, Медведчук знову намагався подати повномасштабне вторгнення Росії як війну проти Заходу, а також поставив під сумнів легітимність української влади.

Окремо в ISW наголосили на суперечливості позиції Кремля: Москва раніше вимагала проведення виборів в Україні як умови мирної угоди, але водночас відкидає будь-які виборчі процеси, які не відповідають російським умовам і сценаріям.

На думку експертів, подібні інформаційні вкиди спрямовані не на пошук компромісу, а на формування виправдання для подальшого затягування війни та відмови від дипломатичного врегулювання.

