Росіяни хапаються за голову: на що почала полювання Україна у глибокому тилу РФ

Українські сили можуть відкривати новий фронт боротьби з російською армією, переносячи удари безпілотників із передової на військові полігони та навчальні центри у глибокому тилу окупованих територій. Якщо така практика стане системною, під загрозою виявиться сама підготовка резервів для фронту. Про це йдеться у оновленому звіті Інституту вивчення війни.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Командувач Силами безпілотних систем України Роберт Бровді із позивним "Мадьяр" повідомив про успішну поразку одразу двох російських навчальних об'єктів. Один із них розташований біля населеного пункту Кряківка в окупованій Луганській області та використовується підрозділами російської 3-ї армії. Другий знаходиться у районі Приморського Посаду у Запорізькій області.

За попередніми даними, удар по запорізькому полігону зазнав місця підготовки військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади. Згідно з наявною інформацією, російські війська зазнали десятків втрат, серед яких є загиблі. При цьому українські військові наголошують, що реальні масштаби збитків можуть виявитися значно вищими.

Військові аналітики зазначають, що такі удари здатні змінити ситуацію не лише на тактичному, а й на оперативному рівні. Якщо раніше Україна переважно атакувала склади, штаби та транспортні вузли, то наразі метою стають місця зосередження живої сили ще до її відправлення на передову.

Цікаво, що раніше аналогічну тактику активно використовувала Росія. Завдяки розвідувальним дронам російські війська виявляли українські полігони та завдавали по них ракетних ударів. Тепер Україна, схоже, намагається відповісти на цю загрозу дзеркально, використовуючи безпілотники для поразки російських навчальних центрів.

Експерти вважають, що у разі продовження таких операцій російському командуванню доведеться або розосереджувати особовий склад, або відводити навчальні бази далі від лінії фронту, що неминуче ускладнить підготовку та перекидання нових підрозділів на полі бою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "логістичний колапс": дрони ЗСУ дісталися головних артерій армії РФ.



