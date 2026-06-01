Россияне хватаются за голову: на что начала охоту Украина в глубоком тылу РФ

Украинские силы могут открывать новый фронт борьбы с российской армией, перенося удары беспилотников с передовой на военные полигоны и учебные центры в глубоком тылу оккупированных территорий. Если такая практика станет системной, под угрозой окажется сама подготовка резервов для фронта. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" сообщил об успешном поражении сразу двух российских учебных объектов. Один из них расположен возле населенного пункта Кряковка в оккупированной Луганской области и используется подразделениями российской 3-й армии. Второй находится в районе Приморского Посада в Запорожской области.

По предварительным данным, удар по запорожскому полигону пришелся по месту подготовки военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады. Согласно имеющейся информации, российские войска понесли десятки потерь, среди которых есть погибшие. При этом украинские военные подчеркивают, что реальные масштабы ущерба могут оказаться значительно выше.

Военные аналитики отмечают, что подобные удары способны изменить ситуацию не только на тактическом, но и на оперативном уровне. Если раньше Украина преимущественно атаковала склады, штабы и транспортные узлы, то теперь целью становятся места сосредоточения живой силы еще до ее отправки на передовую.

Примечательно, что ранее аналогичную тактику активно использовала Россия. Благодаря разведывательным дронам российские войска выявляли украинские полигоны и наносили по ним ракетные удары. Теперь Украина, похоже, пытается зеркально ответить на эту угрозу, используя беспилотники для поражения российских учебных центров.

Эксперты считают, что в случае продолжения таких операций российскому командованию придется либо рассредоточивать личный состав, либо отводить учебные базы дальше от линии фронта, что неизбежно усложнит подготовку и переброску новых подразделений на поле боя.

