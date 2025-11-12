Росіяни гучно прорвалися у Покровськ: розкрито шокуючу причину стрімкого успіху окупантів

Російські війська прорвалися до околиць Покровська, використавши густий туман, який серйозно ускладнив роботу українських безпілотників. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук.

Фото: з відкритих джерел

"Погодні умови серйозно заважають роботі наших БпЛА, що покривають напрямок Покровська. Ворог скористався цим на повну", — зазначив він.

Крім несприятливої погоди, окупанти спираються на величезну кількість військ. За словами Ткачука, на південному напрямку залишаються ключові точки для проникнення в місто, а загальна чисельність угруповання на цій ділянці сягає рекордних 150 тисяч осіб — найбільше з початку повномасштабного вторгнення. Частина з них, близько 700 тисяч в Україні, залучена до забезпечення, однак навіть у такому випадку цифра є значною.

Майор відзначає, що ворог стикається з дефіцитом живої сили і намагається його компенсувати через постійний призов, залучення іноземних найманців та резервістів.

Водночас Ткачук бачить позитивні моменти. За його словами, нещодавнє зниження інтенсивності боїв, про яке повідомляв 7 корпус ДШВ, може свідчити про ротаційні заходи росіян. Це створює "вікно" для українських підрозділів, щоб стабілізувати оборону, ротацію особового складу та підготовку контрнаступальних операцій у районі Покровська та агломерації.

"Наші війська проводять неймовірну роботу з захисту Покровська та Мирноградської агломерації", — підкреслив експерт.

На північних підходах до міста українські сили змушені постійно контратакувати. Російські війська закріпилися на південних околицях і використовують Покровськ як логістичний вузол для підкріплення своїх підрозділів. Українська сторона у відповідь створює нові маршрути постачання, щоб підтримати оборону міста та суміжних населених пунктів.

