"Там бої в руїнах": у ЗСУ нажахали перспективами захоплення росіянами важливого міста

Росія намагається захопити об’єкти у Вовчанську, де можуть бути підземні комунікації. Про це в ефірі "Київ24" розповів старший лейтенант, начальник групи взаємодії із ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко.

Фото: з відкритих джерел

Військовий підкреслив, що ворог активізує свої дії на півночі Харківської області, незадоволений відсутністю значних успіхів протягом півтора року, зокрема у Вовчанську.

"Місто майже зруйноване. Те, що бачили на кадрах з Покровська, не відповідає реальному стану Вовчанська – там залишилися руїни. Це вже не міські бої, а бої в руїнах", – зазначив Даниленко.

Він додав, що до Вовчанська росіянам ще далеко, проте вони планують створити лінію Вовчанськ – Приколотне – Великий Бурлук і далі поширити її на Південь та Південний Схід.

"Ми намагаємося стримувати ворога, хоча у нього значні ресурси як в особовому складі, так і в техніці", – додав військовий.

Раніше засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев повідомив, що росіяни перетнули кордон ще на одному напрямку Харківщини та просунулися у Вовчанську. Він зазначив, що вздовж частини кордону існує "буферна зона" близько 5 км, де немає постійної присутності жодної зі сторін, і саме нею активно користується РФ.

Начальник управління комунікацій Об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів про спроби Росії тиснути у Куп’янську. За його словами, у місті та навколо нього тривають запеклі бої. Ворог використовує дрони для порушення логістики та постійне проникнення малих груп, яких багато, що ускладнює оборону.

