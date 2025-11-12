logo

Россияне громко прорвались в Покровск: раскрыта шокирующая причина стремительного успеха оккупантов

В Покровске враг использовал туман для продвижения, но снижение боев дает ВСУ шанс стабилизировать ситуацию, отметил майор Ткачук.

12 ноября 2025, 11:40
Автор:
Клименко Елена

Российские войска прорвались к окрестностям Покровска, использовав густой туман, серьезно осложнивший работу украинских беспилотников. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук.

Россияне громко прорвались в Покровск: раскрыта шокирующая причина стремительного успеха оккупантов

"Погодные условия серьезно мешают работе наших БПЛА, покрывающих направление Покровска. Враг воспользовался этим по полной", — отметил он.

Кроме неблагоприятной погоды, оккупанты опираются на огромное количество войск. По словам Ткачука, на южном направлении остаются ключевые точки для проникновения в город, а общая численность группировки на этом участке достигает рекордных 150 тысяч человек — больше всего с начала полномасштабного вторжения. Часть из них, около 700 тысяч в Украине, вовлечена в обеспечение, однако даже в таком случае цифра значительна.

Майор отмечает, что враг сталкивается с дефицитом живой силы и пытается его компенсировать из-за постоянного призыва, привлечения иностранных наемников и резервистов.

В то же время, Ткачук видит положительные моменты. По его словам, недавнее снижение интенсивности боев, о котором сообщал 7 корпус ДШУ, может свидетельствовать о ротационных мерах россиян. Это создает окно для украинских подразделений, чтобы стабилизировать оборону, ротацию личного состава и подготовку контрнаступательных операций в районе Покровска и агломерации.

"Наши войска проводят невероятную работу по защите Покровской и Мирноградской агломерации", — подчеркнул эксперт.

На северных подходах к городу украинские силы вынуждены постоянно контратаковать. Российские войска закрепились на южных окрестностях и используют Покровск как логистический узел для подкрепления своих подразделений. Украинская сторона в ответ создает новые маршруты поставок, чтобы поддержать оборону города и смежных населенных пунктов.

Как уже писали "Комментарии", Россия пытается захватить объекты в Волчанске, где могут находиться подземные коммуникации. Об этом в эфире "Киев24" рассказал старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко.



Теги:

