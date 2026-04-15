Росіяни готуються посилити бойові дії у одній із областей: де може з’явитися нове місто-фортеця

Незважаючи на спроби ворога продавлювати оборону ЗСУ у Донецькій області, є велике застереження, що фронт може активізуватися на Запоріжжі. Чому це так? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

Логіка ворога абсолютно очевидна

Військовий експерт, екс-речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов повідомив в ефірі телеканалу "Суспільне", що російські загарбники готуються значно посилити штурми у Запорізькій області. Утім, навряд чи окупантам вдасться здобути якісь значні територіальні здобутки.

"Левова частина їх ресурсів, буквально зараз, цими днями, перекидається на південь Запорізької області. Рух автомобільних колон з особовим складом, технікою, рух бронетехніки через Мелітополь на півдні Запорізької області є тому яскравим свідченням. Скоріше за все, ворог зараз знову буде намагатися значно активізувати свої зусилля щодо атаки на наше угрупування, що знаходиться в районі Оріхового", — висловився Селезньов.

Експерт додав, що у тому районі українські захисники діють організовано, в тому числі південніше і на південний схід від Оріхового, південніше від Гуляйполя.

"Логіка ворога абсолютно очевидна. Відповідно до нової редакції російської конституції Путін та його поплічники вважають, що вся територія Запорізької області — це його земля, і відповідно він буде намагатися силою зброї захопити її", — повідомив експерт.

Водночас, він проаналізував, чи мають російські загарбники реальний шанс на реалізацію цього сценарію.

"Думаю, що ні, бо непогано попрацювали наші інженерні, технічні та саперні підрозділи на цьому напрямку, створюючи відповідні захисні споруди та елементи інженерних технічних загороджень. Достатньо вправно працюють наші артилерійські підрозділи, стаючи на заваді руху ворожих сил та засобів. І звісно, не можу не згадати наші підрозділи Сил безпілотних систем та інших наших дроноводів, які створивши ту саму kill-зону, продовжують винищувати весь ворожий наступальний потенціал", – прокоментував експерт.

На Оріхівському напрямку стає дуже гаряче

Директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Петро Лакійчук в інтерв’ю "Київ24" зазначив, що російські війська отримали можливість атакувати позиції ЗСУ на Оріхівському напрямку дугою з заходу на схід, а не як раніше – з півдня на північ.

За словами експерта, водночас ЗСУ проводять контрнаступальні дії північніше і мають шанс зайти в тил підрозділам ЗС РФ, які тиснуть на Оріхів. Втім, російське командування не бачить у цьому особливої загрози через нестачу українських резервів. З огляду на це, на думку експерта, може з'явитись нова "фортеця", яку доведеться обороняти від наступу з трьох боків. Оріхову загрожує 5-та армія ЗС РФ.

"От ті сили п'ятої армії, які рвуться на захід, це якраз загроза для нашого Оріхівського вузла оборони, тобто там вже зараз слід переналаштовувати оборону від північ-південь на таке напівкільце, очікуючи ворожих ворожого наступу і зі сходу. Це такий може стати ще однією черговою фортецею", — сказав Лакійчук.

