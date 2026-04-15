Россияне готовятся усилить боевые действия в одной из областей: где может появиться новый город-крепость

Несмотря на попытки врага продавливать оборону ВСУ в Донецкой области, есть большая оговорка, что фронт может активизироваться на Запорожье. Почему это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Логика врага совершенно очевидна

Военный эксперт, экс-глава Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил в эфире телеканала "Суспильне", что российские захватчики готовятся значительно усилить штурмы в Запорожской области. Впрочем, вряд ли оккупантам удастся получить какие-то значительные территориальные достижения.

"Львиная доля их ресурсов буквально сейчас, в эти дни, перебрасывается на юг Запорожской области. Движение автомобильных колонн с личным составом, техникой, движение бронетехники через Мелитополь на юге Запорожской области является тому ярким свидетельством. Скорее всего, враг сейчас снова будет пытаться значительно активизировать свои усилия по атаке на нашу группировку, находящуюся в районе Орехового", — отметил Селезнев.

Эксперт добавил, что в том районе украинские защитники действуют организованно, в том числе южнее и юго-восточнее Орехового, южнее Гуляйполя.

"Логика врага абсолютно очевидна. Согласно новой редакции российской конституции Путин и его приспешники считают, что вся территория Запорожской области – это его земля, и соответственно он будет пытаться силой оружия захватить ее", – сообщил эксперт.

В то же время он проанализировал, есть ли у российских захватчиков реальный шанс на реализацию этого сценария.

"Думаю, что нет, потому что неплохо поработали наши инженерные, технические и саперные подразделения на этом направлении, создавая соответствующие защитные сооружения и элементы инженерных технических заграждений. Достаточно умело работают наши артиллерийские подразделения, препятствуя движению вражеских сил и средств. дроводов, которые создали ту же kill-зону, продолжают истреблять весь враждебный наступательный потенциал", – прокомментировал эксперт.

На Ореховском направлении становится очень горячо

Директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Петр Лакийчук в интервью "Киев24" отметил, что российские войска получили возможность атаковать позиции ВСУ на Ореховском направлении дугой с запада на восток, а не как раньше — с юга на север.

По словам эксперта, в то же время ВСУ проводят контрнаступательные действия севернее и имеют шанс зайти в тыл подразделениям ВС РФ, давящим на Орехов. Впрочем, российское командование не видит в этом особой угрозы из-за нехватки украинских резервов. Учитывая это, по мнению эксперта, может появиться новая "крепость", которую придется защищать от наступления с трех сторон. Ореховой грозит 5-я армия ВС РФ.

"Те силы пятой армии, которые рвутся на запад, это как раз угроза для нашего Ореховского узла обороны, то есть там уже сейчас следует перенастраивать оборону от север-юг на такое полукольцо, ожидая вражеского наступления и с востока. Это такой может стать еще одной очередной крепостью", — сказал Лакийчук.

Читайте на портале "Комментарии" — в ВСУ дали новое разъяснение по поводу продвижения россиян на Сумщине.



