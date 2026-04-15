Россияне готовятся усилить боевые действия в одной из областей: где может появиться новый город-крепость

Кравцев Сергей
Несмотря на попытки врага продавливать оборону ВСУ в Донецкой области, есть большая оговорка, что фронт может активизироваться на Запорожье. Почему это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, экс-глава Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил в эфире телеканала "Суспильне", что российские захватчики готовятся значительно усилить штурмы в Запорожской области. Впрочем, вряд ли оккупантам удастся получить какие-то значительные территориальные достижения.
Эксперт добавил, что в том районе украинские защитники действуют организованно, в том числе южнее и юго-восточнее Орехового, южнее Гуляйполя.
В то же время он проанализировал, есть ли у российских захватчиков реальный шанс на реализацию этого сценария.
Директор программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Петр Лакийчук в интервью "Киев24" отметил, что российские войска получили возможность атаковать позиции ВСУ на Ореховском направлении дугой с запада на восток, а не как раньше — с юга на север.
По словам эксперта, в то же время ВСУ проводят контрнаступательные действия севернее и имеют шанс зайти в тыл подразделениям ВС РФ, давящим на Орехов. Впрочем, российское командование не видит в этом особой угрозы из-за нехватки украинских резервов. Учитывая это, по мнению эксперта, может появиться новая "крепость", которую придется защищать от наступления с трех сторон. Ореховой грозит 5-я армия ВС РФ.
