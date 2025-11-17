З метою зарядки ракетами Х-101 здійснено переліт трьох Ту-95МС з Далекого Сходу (АБ "Українка") на авіабазу "Енгельс-2". Про це повідомляє моніторинговий канал Tracking.

Росіяни готуються до нового масованого удару: такого ще не було

Станом на зараз ці три борти вже перебувають на АБ "Оленья".

Станом на 16 листопада поблизу України перебуває шість бортів Ту-95МС на двох різних авіабазах.

"Оленья" — 4 Ту-95МС.

"Енгельс-2" — 2 Ту-95МС.

Також монітори показали унікальне відео, як відбувається та сама зарядка крилатими ракетами Х-101 бортів Ту-95МС на одній із авіабаз стратегічної авіації в РФ.

Окрім того, монітори повідомляють, що 137 вантажівок помітили на АБ "Енгельс-2". Такої кількості не було ніколи з початку існування аеродрому. Ймовірно, росіяни масово доставляють військовий вантаж.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що 14 листопада у Києві та Київській області стався один із наймасштабніших обстрілів за всю війну, що завдав значних наслідків, написав у Telegram відомий блогер Миколаївський Ваньок. За його повідомленням, уражено понад 30 житлових будинків, переважно багатоквартирних, що призвело до серйозних руйнувань і загрози для мешканців.

Блогер уточнив, що більшість ударів припала саме на житлові будинки, хоча уламки від снарядів також зафіксовані на прилеглій території. Водночас основними цілями атак залишаються енергетична інфраструктура та об’єкти, які російські сили вже неодноразово "знищували" у власних звітах протягом війни. Це підтверджує системний характер ударів і те, що ворог продовжує завдавати шкоди стратегічним об’єктам, нехтуючи гуманітарними наслідками.

Повідомляється, що 7 людей загинули під час атаки на Київ, ще 35 отримали поранення.