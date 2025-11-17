В целях зарядки ракетами Х-101 осуществлен перелет трех Ту-95МС с Дальнего Востока (АБ "Украинка") на авиабазу "Энгельс-2". Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking .

Россияне готовятся к новому массированному удару: такого еще не было

На данный момент эти три борта уже находятся на АБ "Оленья".

По состоянию на 16 ноября вблизи Украины находится шесть бортов Ту-95МС на двух разных авиабазах.

"Оленья" – 4 Ту-95МС.

"Энгельс-2" – 2 Ту-95МС.

Также мониторы показали уникальное видео, как происходит та же зарядка крылатыми ракетами Х-101 бортов Ту-95МС на одной из авиабаз стратегической авиации в РФ.

Кроме того, мониторы сообщают, что 137 грузовиков заметили на АБ "Энгельс-2". Такого количества никогда не было с начала существования аэродрома. Вероятно, россияне массово доставляют военный груз.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 14 ноября в Киеве и Киевской области произошел один из самых масштабных обстрелов за всю войну, повлекший значительные последствия, написал в Telegram известный блогер Николаевский Ванек. По его сообщению, поражено более 30 жилых домов, преимущественно многоквартирных, что привело к серьезным разрушениям и угрозам для жителей.

Блогер уточнил, что большинство ударов пришлось именно на жилые дома, хотя обломки от снарядов также зафиксированы на прилегающей территории. В то же время, основными целями атак остаются энергетическая инфраструктура и объекты, которые российские силы уже неоднократно "уничтожали" в собственных отчетах в течение войны. Это подтверждает системный характер ударов и то, что враг продолжает наносить ущерб стратегическим объектам, пренебрегая гуманитарными последствиями.

Сообщается, что 7 человек погибли при атаке на Киев, еще 35 получили ранения.