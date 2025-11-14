Страшний удар по Києву та Київщині: таких наслідків за час війни ще не було

У Києві та Київській області стався один із наймасштабніших обстрілів за всю війну, що завдав значних наслідків, написав у Telegram відомий блогер Миколаївський Ваньок. За його повідомленням, уражено понад 30 житлових будинків, переважно багатоквартирних, що призвело до серйозних руйнувань і загрози для мешканців.

Фото: з відкритих джерел

Блогер уточнив, що більшість ударів припала саме на житлові будинки, хоча уламки від снарядів також зафіксовані на прилеглій території. Водночас основними цілями атак залишаються енергетична інфраструктура та об’єкти, які російські сили вже неодноразово "знищували" у власних звітах протягом війни. Це підтверджує системний характер ударів і те, що ворог продовжує завдавати шкоди стратегічним об’єктам, нехтуючи гуманітарними наслідками.

На думку блогера, нічого суттєво не змінюється у підході агресора: російські війська продовжують свою тактику руйнувань і цілеспрямованих обстрілів, демонструючи стійкість до міжнародної критики і повне ігнорування наслідків для мирного населення. Така поведінка підтверджує усталену тенденцію атак на цивільну та критичну інфраструктуру, що веде до постійної напруги в регіоні.

Миколаївський Ваньок підкреслив, що дії РФ є системними та передбачуваними у своїй агресії, і наразі не спостерігається жодних змін у їхній стратегії. Жорстокість атак і нехтування життям мирних мешканців продовжує підтверджувати негативну репутацію російських військових у міжнародному масштабі.

