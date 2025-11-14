Страшный удар по Киеву и Киевщине: таких последствий за время войны еще не было

В Киеве и Киевской области произошел один из самых масштабных обстрелов за всю войну, нанесший значительные последствия, написал в Telegram известный блогер Николаевский Ваньок. По его сообщению, поражено более 30 жилых домов, преимущественно многоквартирных, что привело к серьезным разрушениям и угрозам для жителей.

Фото: из открытых источников

Блогер уточнил, что большинство ударов пришлось именно на жилые дома, хотя обломки от снарядов также зафиксированы на прилегающей территории. В то же время, основными целями атак остаются энергетическая инфраструктура и объекты, которые российские силы уже неоднократно "уничтожали" в собственных отчетах в течение войны. Это подтверждает системный характер ударов и то, что враг продолжает наносить ущерб стратегическим объектам, пренебрегая гуманитарными последствиями.

По мнению блогера, ничего существенно не меняется в подходе агрессора: российские войска продолжают свою тактику разрушений и целенаправленных обстрелов, демонстрируя устойчивость к международной критике и полное игнорирование последствий мирного населения. Такое поведение подтверждает установившуюся тенденцию атак на гражданскую и критическую инфраструктуру, что ведет к постоянному напряжению в регионе.

Николаевский Ваньок подчеркнул, что действия РФ являются системными и предполагаемыми в своей агрессии, и в настоящее время не наблюдается никаких изменений в их стратегии. Жестокость атак и пренебрежение жизнью мирных жителей продолжает подтверждать негативную репутацию российских военных в международном масштабе.

Как уже писали "Комментарии", военный эксперт Олег Жданов предупредил о вероятности масштабного наступления российских кафиров на Запорожском направлении. В комментарии ТСН.ua он подчеркнул, что этот участок фронта является одним из самых уязвимых для украинских оборонных сил из-за особенностей местности и стратегического значения региона.