Росіяни готуються до масованого штурму: названо напрямок

Ткачова Марія
Російські війська продовжують намагатися проникнути малими групами у міжпозиційний простір на Слов’янському напрямку, ймовірно готуючи плацдарм для масштабніших атак. Про це повідомив речник 81 окремого аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Голягін.
Росіяни готуються до масованого штурму на Словʼянському напрямку
За його словами, окупанти регулярно здійснюють спроби просочування між українськими позиціями, щоб закріпитися та підготуватися до подальших штурмів.
У Збройних силах очікують, що найближчим часом інтенсивність таких дій може зрости. Зокрема, противник може збільшити кількість особового складу, а також застосувати важку броньовану техніку для доставки штурмових груп на передові позиції.
Військовий також розповів, що раніше російські підрозділи використовували замерзле русло Сіверський Донець як тимчасову переправу.
Після потепління окупанти почали переправлятися через річку на човнах. За останній час українські підрозділи знищили щонайменше два такі плавзасоби.