Росіяни готуються до масованого штурму: названо напрямок

Російські війська продовжують намагатися проникнути малими групами у міжпозиційний простір на Слов’янському напрямку, ймовірно готуючи плацдарм для масштабніших атак. Про це повідомив речник 81 окремого аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Голягін.

Росіяни готуються до масованого штурму на Словʼянському напрямку

За його словами, окупанти регулярно здійснюють спроби просочування між українськими позиціями, щоб закріпитися та підготуватися до подальших штурмів.

У Збройних силах очікують, що найближчим часом інтенсивність таких дій може зрости. Зокрема, противник може збільшити кількість особового складу, а також застосувати важку броньовану техніку для доставки штурмових груп на передові позиції.

Військовий також розповів, що раніше російські підрозділи використовували замерзле русло Сіверський Донець як тимчасову переправу.

Після потепління окупанти почали переправлятися через річку на човнах. За останній час українські підрозділи знищили щонайменше два такі плавзасоби.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що м істо Покровськ є політичною ціллю російських військ, однак Сили оборони України зірвали плани противника на цьому напрямку. Про це розповів командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-майор Олег Апостол в інтерв’ю програмі "Ціль 4.5.0.".

За його словами, українське командування мало можливість зосередити основні сили безпосередньо на обороні міста. Проте було ухвалено інше рішення — діяти на напрямку Добропілля. Саме там російські війська намагалися розвинути наступ і вийти до Барвінкове, що могло дозволити їм відрізати частину Донбасу та створити складну оперативну ситуацію для українських сил. У результаті дій Сил оборони цей задум противника було зірвано. Українські підрозділи відкинули російські сили, звільнили кілька населених пунктів і завдали противнику значних втрат.

