Россияне готовятся к массированному штурму: названо направление

Российские войска продолжают пытаться проникнуть малыми группами в межпозиционное пространство на Славянском направлении, предположительно готовя плацдарм для более масштабных атак. Об этом сообщил представитель 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Владимир Голягин.

Россияне готовятся к массированному штурму на Славянском направлении

По его словам, оккупанты регулярно предпринимают попытки утечки между украинскими позициями, чтобы закрепиться и подготовиться к дальнейшим штурмам.

В Вооруженных силах ожидается, что в ближайшее время интенсивность таких действий может возрасти. В частности, противник может увеличить количество личного состава, а также применить тяжелую бронированную технику для доставки штурмовых групп на передовые позиции.

Военный также рассказал, что ранее российские подразделения использовали замерзшее русло Северский Донец как временную переправу.

После потепления оккупанты начали переправляться через реку на лодках. За последнее время украинские подразделения уничтожили по меньшей мере два таких плавсредства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что город Покровск является политической целью российских войск, однако Силы обороны Украины сорвали планы противника на этом направлении. Об этом рассказал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины генерал-майор Олег Апостол в интервью программе "Цель 4.5.0.".

По его словам, украинское командование имело возможность сосредоточить основные силы непосредственно на обороне города. Однако было принято другое решение — действовать в направлении Доброполья. Там российские войска пытались развить наступление и выйти в Барвенково, что могло позволить им отрезать часть Донбасса и создать сложную оперативную ситуацию для украинских сил. В результате действий Сил обороны этот замысел противника был сорван. Украинские подразделения отвергли российские силы, уволили несколько населенных пунктов и нанесли противнику значительные потери.

