Россияне готовятся к массированному штурму: названо направление

Ткачова Марія
Российские войска продолжают пытаться проникнуть малыми группами в межпозиционное пространство на Славянском направлении, предположительно готовя плацдарм для более масштабных атак. Об этом сообщил представитель 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Владимир Голягин.
Россияне готовятся к массированному штурму на Славянском направлении
По его словам, оккупанты регулярно предпринимают попытки утечки между украинскими позициями, чтобы закрепиться и подготовиться к дальнейшим штурмам.
В Вооруженных силах ожидается, что в ближайшее время интенсивность таких действий может возрасти. В частности, противник может увеличить количество личного состава, а также применить тяжелую бронированную технику для доставки штурмовых групп на передовые позиции.
Военный также рассказал, что ранее российские подразделения использовали замерзшее русло Северский Донец как временную переправу.
После потепления оккупанты начали переправляться через реку на лодках. За последнее время украинские подразделения уничтожили по меньшей мере два таких плавсредства.