Росіяни готують повне відключення інтернету: з чим повʼязано це рішення

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські окупаційні адміністрації можуть готувати повне блокування інтернету.

Про це повідомляють активісти руху "Отпор".

За їхніми даними, однією з причин таких дій є недовіра окупаційної влади до місцевого населення. Жителів регіону розглядають як потенційно проукраїнських, тому намагаються максимально обмежити їхній зв’язок із зовнішнім світом.

Йдеться про можливу повну інформаційну ізоляцію території, що дозволить окупантам посилити контроль над населенням.

У повідомленні зазначається, що такі кроки є частиною системної політики тиску, спрямованої на обмеження доступу до правдивої інформації та ускладнення комунікації з підконтрольною Україні територією.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у росії фіксують масштабні проблеми з роботою месенджера Telegram — сервіс частково недоступний у більшості регіонів.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані користувачів та джерела. За попередньою інформацією, рівень блокування Telegram у країні сягає приблизно 80%, а в окремих регіонах — до 90%. Користувачі масово скаржаться на серйозні збої у роботі сервісу. Зокрема, повідомлення можуть надсилатися із затримками або взагалі не доставлятися. Також виникають труднощі із завантаженням мультимедійних файлів — фото, відео та інших матеріалів. За даними джерел, погіршення роботи Telegram стало помітним ще з початку вихідних 14–15 березня. Збої спостерігаються як у мобільних мережах, так і при використанні стаціонарного інтернету.

