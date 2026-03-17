Россияне готовят полное отключение интернета: с чем связано это решение

Россияне в Запорожской области хотят отключить интернет полностью

Об этом сообщают активисты движения "Отпор".

По их данным, одной из причин таких действий является недоверие оккупационных властей к местному населению. Жителей региона рассматривают как потенциально проукраинских, поэтому стараются максимально ограничить их связь с внешним миром.

Речь идет о возможной полной информационной изоляции территории, что позволит оккупантам усилить контроль над населением.

В сообщении отмечается, что такие шаги являются частью системной политики давления, направленной на ограничение доступа к правдивой информации и усложнение коммуникации с подконтрольной территорией Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России фиксируют масштабные проблемы с работой мессенджера Telegram — сервис частично недоступен в большинстве регионов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные пользователей и источники. По предварительной информации, уровень блокировки Telegram в стране составляет примерно 80%, а в отдельных регионах — до 90%. Пользователи массово жалуются на серьезные сбои работы сервиса. В частности, сообщения могут передаваться с задержками или вообще не доставляться. Также возникают трудности с загрузкой мультимедийных файлов – фото, видео и других материалов. По данным источников, ухудшение работы Telegram стало заметно еще с начала выходных 14–15 марта. Сбои наблюдаются как в мобильных сетях, так и при использовании стационарного Интернета.

