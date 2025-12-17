logo_ukra

Росіяни готують плацдарм для наступу на Слов'янськ: що відомо
Росіяни готують плацдарм для наступу на Слов’янськ: що відомо

Окупанти готують новий плацдарм для наступу на Слов’янськ, щоб захопити усю Донецьку область

На Лиманському напрямку обстановка поступово ускладнюється, між н.п. Діброва та Озерне помітно розширюється сіра зона, противник активно промацує проміжок, заводить туди піхоту малими групами і готує ґрунт під подальше просування. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

"Їхнє найближче завдання: зайняти ці населені пункти й закріпитися на північному фланзі берега Сіверського Дінця, створивши опорну лінію вздовж річки.

Після цього вони планують розвивати наступ на захід, з прицілом на Райгородку! Тобто напрямок не випадковий, рус*ки працюють системно, пробують розхитати оборону і розширити плацдарм для подальшого удару на Слов'янськ.

За кадрами візуального контролю підтверджується, що ворогу вдалося зайняти опорний пункт північніше Озерного, неподалік від Меморіалу загиблим в АТО. Точка неприємна, бо дає їм можливість тиснути по флангу і коригувати подальші рухи", – зазначає військовий.

За його словами, бої на цьому напрямку йдуть дуже в’язкі й важкі — без різких проривів, але з постійним тиском.

"Мету противник для себе визначив, тому лізтиме наполегливо доки цього вимагає командування + продавлювати за рахунок маси й часу. Наше ж ключове завдання — вистояти, не дати їм швидко розкрутити цей напрямок і виграти для себе час. Саме час тут зараз вирішує все!" – додав "Мучной".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Краматорському напрямку військові з обох сторін готуються до боїв.                                                                                                           



