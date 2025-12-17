На Лиманському напрямку обстановка поступово ускладнюється, між н.п. Діброва та Озерне помітно розширюється сіра зона, противник активно промацує проміжок, заводить туди піхоту малими групами і готує ґрунт під подальше просування. Про це повідомляє військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Росіяни готують плацдарм для наступу на Слов’янськ: що відомо

"Їхнє найближче завдання: зайняти ці населені пункти й закріпитися на північному фланзі берега Сіверського Дінця, створивши опорну лінію вздовж річки.

Після цього вони планують розвивати наступ на захід, з прицілом на Райгородку! Тобто напрямок не випадковий, рус*ки працюють системно, пробують розхитати оборону і розширити плацдарм для подальшого удару на Слов'янськ.

За кадрами візуального контролю підтверджується, що ворогу вдалося зайняти опорний пункт північніше Озерного, неподалік від Меморіалу загиблим в АТО. Точка неприємна, бо дає їм можливість тиснути по флангу і коригувати подальші рухи", – зазначає військовий.

За його словами, бої на цьому напрямку йдуть дуже в’язкі й важкі — без різких проривів, але з постійним тиском.

"Мету противник для себе визначив, тому лізтиме наполегливо доки цього вимагає командування + продавлювати за рахунок маси й часу. Наше ж ключове завдання — вистояти, не дати їм швидко розкрутити цей напрямок і виграти для себе час. Саме час тут зараз вирішує все!" – додав "Мучной".

