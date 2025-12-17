logo

Россияне готовят плацдарм для наступления на Славянск: что известно

Оккупанты готовят новый плацдарм для наступления на Славянск, чтобы захватить всю Донецкую область

17 декабря 2025, 12:54
На лиманском направлении обстановка постепенно усложняется, между н.п. Диброва и Озерное заметно расширяется серая зона, противник активно прощупывает промежуток, заводит туда пехоту малыми группами и готовит почву для дальнейшего продвижения. Об этом сообщает военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Их ближайшая задача: занять эти населенные пункты и закрепиться на северном фланге берега Северского Донца, создав опорную линию вдоль реки.

После этого они планируют развивать наступление на запад с прицелом на Райгородку! То есть направление не случайно, рус*ки работают системно, пробуют расшатать оборону и расширить плацдарм для дальнейшего удара на Славянск.

За кадрами визуального контроля подтверждается, что врагу удалось занять опорный пункт к северу от Озерного, недалеко от Мемориала погибшим в АТО. Точка неприятна, потому что дает им возможность давить по флангу и корректировать дальнейшие движения", – отмечает военный.

По его словам, бои на этом направлении идут очень вязкие и тяжелые без резких прорывов, но с постоянным давлением.

"Цель противник для себя определил, поэтому будет настойчиво лезть пока этого требует командование продавливать за счет массы и времени. Наша же ключевая задача – выстоять, не дать им быстро раскрутить это направление и выиграть для себя время. Само время здесь сейчас решает все! " – добавил "Мучной".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Краматорском направлении военные с обеих сторон готовятся к боям.                                                                                                                           



