Краматорський напрямок поступово починає оживати, противник активізувався і обережно промацує місцевість, шукає слабкі місця без різких кидків. Про це повідомив військовий Сил оборони України з позивним "Мучной".

Наступний напрямок «починає оживати» – військовий про активізацію ворога

"Фіксується розширення сірої зони у бік н.п. Федорівка, так як ворог почав: працювати по балках, заходить малими групами, намагається закріпитися та розвідати підходи. Поки що без масованих проривів, але штурмові дії вже присутні – напрямок явно в роботі.

Окремо помітна активність по балці у напрямку ферм на південь від н.п. Маркове. Це читається як підготовка до подальшого тиску з метою зайняти саме це село і розширити плацдарм для подальших дій. Противник діє обережно, намагаючись використати рельєф і зеленку, без відкритих лобових атак", – зазначає військовий.

За його словами, українська сторона веде бойову роботу, ситуація під контролем, проте розслаблятися рано — напрямок входить у фазу поступового нагнітання.

"Основне завдання зараз — стабілізувати лінію, збити темп ворогу і не дати йому розкрутити цей відтинок. Працюємо та готуємося до розвитку подій", – додав "Мучной".

