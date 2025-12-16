Росіяни заявили, що знайшли схованку українських військових Сил безпілотних систем у підвальному приміщенні Покровська, який окупанти вже вважають захопленим. Про це повідомили у ворожому Міністерстві оборони РФ та показали відповідне відео.

Окупанти показали нібито кинуту схованку СБС з десятками дронів і котушок оптоволокна

"Під час огляду будинків та підвальних приміщень <…> військовослужбовці угруповання військ "Центр" виявили колишній пункт управління БПЛА <…> так званого елітного підрозділу "Птахи Мадяра" формувань ЗСУ.

Рятуючись втечею під натиском військовослужбовців угруповання, бойовики ЗСУ кинули десятки FPV-дронів на радіоуправлінні, котушки з оптоволокном, боєприпаси, пульти та станції управління дронами", – заявили в МО РФ, вкотре звинувативши українських військових у вбивствах мирного населення, що навпаки робили самі російські окупанти.

Фото: скріншоти з відео МО РФ

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що пропагандист Володимир Соловйов серед солдатів ЗС РФ підняв російський прапор на центральній площі Покровська і заявив, що російська армія повністю контролює місто.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 12 грудня повідомляється, що на Покровському напрямку бої все ще продовжуються. За даними DeepState, північна частина міста, як і раніше, залишається в "сірій зоні".

"Зеленський записав відео, в якому заявив, що знаходиться в Куп'янську — на околиці міста, біля однойменної стели. На відміну від фейкового фюрера команда Соловйов Live публікує кадри з центру звільнених міст, а не на підступах до них: фотографія на площі Шибанкова, місто Красноармійськ ДНР", – пише путініст.