Росияне заявили, что нашли схрон украинских военных Сил беспилотных систем в подвальном помещении Покровска, который оккупанты уже считают захваченным. Об этом сообщили во вражеском Министерстве обороны РФ и показали соответствующее видео.

Оккупанты показали якобы брошенный схрон СБС с десятками дронов и катушек оптоволокна

"В ходе осмотра домов и подвальных помещений <…> военнослужащие группировки войск "Центр" обнаружили бывший пункт управления БПЛА <…>так называемого элитного подразделения "Птахи Мадьяра" формирований ВСУ.

Спасаясь бегством под натиском военнослужащих группировки, боевики ВСУ бросили десятки FPV-дронов на радиоуправлении, катушки с оптоволокном, боеприпасы, пульты и станции управления дронами", – заявили в МО РФ, в который раз обвинив украинских военных в убийствах мирного населения, что наоборот делают сами оккупанты.

Фото: скриншоты из видео МО РФ

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пропагандист Владимир Соловьев среди солдат ВС РФ поднял российский флаг на центральной площади Покровска и заявил, что российская армия полностью контролирует город.

В сводке Генштаба ВСУ за 12 декабря сообщается, что на Покровском направлении бои все еще продолжаются. По данным DeepState, северная часть города по-прежнему остается в "серой зоне".

"Зеленский записал видео, в котором заявил, что находится в Купянске – на окраине города, возле одноименной стелы. В отличие от фейкового фюрера, команда Соловьев Live публикует кадры из центра освобожденных городов, а не на подступах к ним: фотография на площади Шибанкова, город Красноармейск ДНР", – пишет путинист.