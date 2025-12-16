Краматорское направление постепенно начинает оживать, противник активизировался и осторожно прощупывает местность, ищет слабые места без резких бросков. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

Следующее направление «начинает оживать» – военный об активизации врага

"Фиксируется расширение серой зоны в сторону н.п. Федоровка, так как враг начал: работать по балкам, заходит малыми группами, пытается закрепиться и разведать подходы. Пока что без массированных прорывов, но штурмовые действия уже присутствуют – направление явно в работе.

Отдельно заметна активность по балке в направлении ферм к югу от н.п. Марково. Это читается как подготовка к дальнейшему давлению с целью занять именно эту деревню и расширить плацдарм для дальнейших действий. Противник действует осторожно, пытаясь использовать рельеф и зеленку без открытых лобовых атак", – отмечает военный.

По его словам, украинская сторона ведет боевую работу, ситуация под контролем, однако расслабляться рано, направление входит в фазу постепенного нагнетания.

"Основная задача сейчас – стабилизировать линию, сбить темп врага и не дать ему раскрутить этот отрезок. Работаем и готовимся к развитию событий", – добавил "Мучной".

