"Росіяни готові до переговорів": Зеленський заявив, що посланці Трампа привезли сигнал від Путіна

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Slava Kot
Україна та Росія можуть отримати нове дипломатичне вікно цієї зими. Сполучені Штати вивчають можливість домовленостей, які дозволили б знизити інтенсивність бойових дій та відновити переговори про ширшу мирну угоду. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Axios після зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
За словами Зеленського, американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер після поїздки до Москви привезли до Києва важливий сигнал: "росіяни готові до переговорів". Однак український президент наголосив, що йдеться не лише про відновлення дипломатичного процесу, а й про пошук конкретних кроків, які могли б не допустити значної ескалації війни протягом зимового періоду.
На його думку, навіть якщо російський лідер сам не прагне деескалації, адміністрація Трампа здатна чинити на Москву достатній тиск.
Зеленський не розкрив усіх деталей нових американських пропозицій. Водночас він зазначив, що під час зустрічей ішлося про потенційні домовленості у кількох сферах.
Президент України вважає, що найближчі тижні можуть стати сприятливим періодом для дипломатичних зусиль. При цьому Київ не розглядає тимчасове зниження інтенсивності війни як заміну повноцінній мирній угоді. За словами Зеленського, головна мета американського підходу полягає у тому, щоб відновити переговори та знайти кроки, які могли б наблизити Україну і Росію до миру.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив, як Путін хоче зламати Україні на територіальні поступки.