"Росіяни готові до переговорів": Зеленський заявив, що посланці Трампа привезли сигнал від Путіна

Україна та Росія можуть отримати нове дипломатичне вікно цієї зими. Сполучені Штати вивчають можливість домовленостей, які дозволили б знизити інтенсивність бойових дій та відновити переговори про ширшу мирну угоду. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Axios після зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

За словами Зеленського, американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер після поїздки до Москви привезли до Києва важливий сигнал: "росіяни готові до переговорів". Однак український президент наголосив, що йдеться не лише про відновлення дипломатичного процесу, а й про пошук конкретних кроків, які могли б не допустити значної ескалації війни протягом зимового періоду.

"У мене таке відчуття, що Путіну потрібен Трамп. Він не хоче його засмучувати", — заявив Зеленський.

На його думку, навіть якщо російський лідер сам не прагне деескалації, адміністрація Трампа здатна чинити на Москву достатній тиск.

Зеленський не розкрив усіх деталей нових американських пропозицій. Водночас він зазначив, що під час зустрічей ішлося про потенційні домовленості у кількох сферах.

"Є ідеї щодо енергетичних об'єктів та щодо зернових поставок, щодо експорту нафти й газу. У нас різні інтереси, у нас з Росією", — сказав Зеленський.

Президент України вважає, що найближчі тижні можуть стати сприятливим періодом для дипломатичних зусиль. При цьому Київ не розглядає тимчасове зниження інтенсивності війни як заміну повноцінній мирній угоді. За словами Зеленського, головна мета американського підходу полягає у тому, щоб відновити переговори та знайти кроки, які могли б наблизити Україну і Росію до миру.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розкрив, як Путін хоче зламати Україні на територіальні поступки.