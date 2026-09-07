"Россияне готовы к переговорам": Зеленский рассказал, что посланники Трампа привезли в Киев сигнал от Путина

Украина и Россия могут получить новое дипломатическое окно этой зимой. Соединенные Штаты изучают возможность договоренностей, позволяющих снизить интенсивность боевых действий и возобновить переговоры о более широком мирном соглашении. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Axios после встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер после поездки в Москву привезли в Киев важный сигнал: "россияне готовы к переговорам". Однако украинский президент подчеркнул, что речь идет не только о возобновлении дипломатического процесса, но и о поиске конкретных шагов, которые могли бы не допустить значительную эскалацию войны в течение зимнего периода.

"У меня такое ощущение, что Путину нужен Трамп. Он не хочет его расстраивать", – заявил Зеленский.

По его мнению, даже если российский лидер сам не стремится к деэскалации, администрация Трампа способна оказывать на Москву достаточное давление.

Зеленский не раскрыл все детали новых американских предложений. В то же время он отметил, что во время встреч говорилось о потенциальных договоренностях в нескольких сферах.

"Есть идеи по энергетическим объектам и по зерновым поставкам, по экспорту нефти и газа. У нас разные интересы, у нас с Россией", — сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что в ближайшие недели могут стать благоприятным периодом для дипломатических усилий. При этом Киев не рассматривает временное снижение интенсивности войны как замену полноценному мирному соглашению. По словам Зеленского, главная цель американского подхода состоит в том, чтобы возобновить переговоры и найти шаги, которые могли бы приблизить Украину и Россию к миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский раскрыл, как Путин хочет сломать Украину на территориальные уступки.