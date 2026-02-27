logo_ukra

Росіяни досі не можуть відійти від цього удару: Федоров зробив інтригуючу заяву

Глава Міноборони Федоров заявив, що армія РФ фактично залишалась без зв’язку після відключення Starlink

27 лютого 2026, 14:39
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, як вплинуло на російські загарбницькі війська позбавлення можливості використовувати Starlink на території України. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації Bloomberg.

Росіяни досі не можуть відійти від цього удару: Федоров зробив інтригуючу заяву

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Михайло Федоров, завдяки відключенню сигналу для російських терміналів Starlink можливість передачі відео в режимі реального часу впала в 11 разів, тоді як радіочастотні перехоплення значно зросли.

"Ми фактично позбавили Росію зв’язку", — наголосив Федоров.

Міністр оборони акцентував, що з компанією SpaceX були проведені численні обговорення. 

"Це питання не лише технологічної адаптації Росії, але й також це запобігання використанню агресором Західних технологій проти цивільного населення", — повідомив Михайло Федоров.

