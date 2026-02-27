Россияне до сих пор не могут уйти от этого удара: Федоров сделал интригующее заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, как повлияло на российские захватнические войска лишение возможности использовать Starlink на территории Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.
Михаил Федоров. Фото: из открытых источников
Михаил Федоров, благодаря отключению сигнала для российских терминалов Starlink, возможность передачи видео в режиме реального времени упала в 11 раз, тогда как радиочастотные перехваты значительно выросли.
Министр обороны подчеркнул, что с компанией SpaceX были проведены многочисленные обсуждения.
Читайте на портале "Комментарии" — Киев обсуждает создание совместных консорциумов с партнерами, чтобы ускорить производство противобаллистических ракет. Украинские оборонные компании также могут самостоятельно производить такое оружие. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на встрече с представителями масс-медиа, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны.
Также издание "Комментарии" сообщало – Киев обсуждает создание совместных консорциумов с партнерами, чтобы ускорить производство противобаллистических ракет. Украинские оборонные компании также могут самостоятельно производить такое оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на встрече с представителями масс-медиа, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны.