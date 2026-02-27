Россияне до сих пор не могут уйти от этого удара: Федоров сделал интригующее заявление

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, как повлияло на российские захватнические войска лишение возможности использовать Starlink на территории Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Михаил Федоров, благодаря отключению сигнала для российских терминалов Starlink, возможность передачи видео в режиме реального времени упала в 11 раз, тогда как радиочастотные перехваты значительно выросли.

"Мы фактически лишили Россию связи", – подчеркнул Федоров.

Министр обороны подчеркнул, что с компанией SpaceX были проведены многочисленные обсуждения.

"Этот вопрос не только технологической адаптации России, но и также это предотвращение использования агрессором Западных технологий против гражданского населения", — сообщил Михаил Федоров.

Киев обсуждает создание совместных консорциумов с партнерами, чтобы ускорить производство противобаллистических ракет. Украинские оборонные компании также могут самостоятельно производить такое оружие. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров на встрече с представителями масс-медиа, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Минобороны.

