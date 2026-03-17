Російський військовий Анатолій Кольчинський, який після поранення веде Z-канал, публічно розкритикував ситуацію російських військ у районі Куп’янська.

Ситуація під Купʼянськом

У своїй заяві він стверджує, що реальна обстановка на фронті значно відрізняється від тієї, яку подають у доповідях командування.

За його словами, керівництву РФ нібито передають недостовірну інформацію про події на фронті, що призводить до втрат серед особового складу.

Кольчинський також заявив, що раніше поширювалися відео від командирів, у яких ситуацію в районі Куп’янська описували як стабільну або позитивну.

Однак, за його словами, ці твердження не відповідають дійсності.

Він стверджує, що російські військові на цьому напрямку можуть перебувати у складному становищі, зокрема в умовах оточення.

У своїй заяві він різко розкритикував командирів різних рівнів, звинувативши їх у брехні, яка, за його словами, коштує життя солдатам.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тимчасово окупованій території Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне було завдано удару безпілотниками по полігону МВС РФ.

За наявною інформацією, атака сталася 28 лютого під час проведення навчальних стрільб для співробітників ОМВС "Гола Пристань". Унаслідок першого удару загинули п’ятеро представників російської поліції, ще щонайменше шестеро отримали поранення. Серед загиблих — офіцери різних підрозділів, зокрема заступник начальника ОМВС "Гола Пристань".

Після першого удару на місце події прибуло керівництво підрозділу. Орієнтовно через пів години було завдано повторного удару безпілотником, унаслідок якого важкі поранення отримав начальник ОМВС. Також повідомляється про поранення дитини — 11-річного сина одного з керівників підрозділу, який перебував у районі полігону. Інформація щодо обставин перебування цивільних осіб на території військового об’єкта уточнюється.

