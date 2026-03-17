Российский военный Анатолий Кольчинский, после ранения ведущий Z-канал, публично раскритиковал ситуацию российских войск в районе Купянска.

Ситуация под Купянском

В своем заявлении он утверждает, что реальная обстановка на фронте значительно отличается от той, которую представляют в докладах командования.

По его словам, руководству РФ якобы передают недостоверную информацию о событиях на фронте, что приводит к потерям среди личного состава.

Кольчинский также заявил, что ранее распространялись видео от командиров, в которых ситуацию в районе Купянска описывали как стабильную или положительную.

Однако, по его словам, эти утверждения не соответствуют действительности.

Он утверждает, что российские военные на этом направлении могут находиться в сложном положении, в частности, в условиях окружения.

В своем заявлении он подверг резкой критике командиров разных уровней, обвинив их во лжи, которая, по его словам, стоит жизни солдатам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированной территории Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное был нанесен удар беспилотниками по полигону МВД РФ.

По имеющейся информации, атака произошла 28 февраля во время проведения учебных стрельб для сотрудников ОМВД "Гола Пристань". В результате первого удара погибли пятеро представителей российской полиции, еще по меньшей мере шесть получили ранения. Среди погибших — офицеры разных подразделений, в том числе заместитель начальника ОМВД "Гола Пристань".

После первого удара на место происшествия прибыло руководство подразделения. Ориентировочно через пол часа был нанесен повторный удар беспилотником, в результате которого тяжелые ранения получил начальник ОМВД. Также сообщается о ранении ребенка — 11-летнего сына одного из руководителей подразделения, находившегося в районе полигона. Информация об обстоятельствах пребывания гражданских лиц на территории военного объекта уточняется.

