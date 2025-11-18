Росіяни дедалі ближче: мешканці якого міста в Україні змушені залишати своє місто

Рубрики
Кравцев Сергей
В останні тижні з Гуляйполя Запорізької області почало виїжджати більше людей: інтенсивність обстрілів посилилася і в місто почали залітати FPV-дрони. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі Громадського радіо розповіла речниця поліції Запорізької області Анна Ткаченко.
Гуляйполе. Фото: з відкритих джерел
Спікер зазначила, що росіяни з серпня наближаються до Гуляйполя, але за останні тижні ситуація загострилася ще більше.
Прес-секретар поліції повідомила, що евакуація в області фактично не зупинялася з початку повномасштабної війни і залежала безпосередньо від інтенсивності обстрілів. Втім, згодом настав період, коли люди припинили виїжджати з небезпечних територій, зокрема і з Гуляйполя.
Також багато людей похилого віку категорично відмовлялися виїжджати.
За її даними, за цей період лише співробітники поліції вивезли із Гуляйполя понад 150 осіб. Також евакуацією займаються волонтери, а дехто виїжджає на власних автомобілях.
Анна Ткаченко розповіла, що в евакуації беруть участь військові, які прикривають небо, підключаючи РЕБ, щоб збивати частоти FPV-дронів. Поліцейські та волонтери застосовують автомобілі, оснащені РЕБами. Поліцейські мають спеціальні прилади — "Чуйки", які також реагують на наближення дронів.
Охочі виїхати дізнаються про певні точки збору від співробітників поліції. Планується час, маршрути, якими пересуваються евакуаційні автомобілі.
