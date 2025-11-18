Россияне все ближе и ближе: жители какого города в Украине вынуждены покидать свой город

В последние недели из Гуляйполя Запорожской области стало выезжать больше людей: интенсивность обстрелов усилилась и в город начали залетать FPV-дроны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Громадського радио рассказала пресс-секретарь полиции Запорожской области Анна Ткаченко.

Гуляйполе. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, россияне с августа приближаются к Гуляйполю, но за последние недели ситуация обострилась еще больше.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что эвакуация в области фактически не останавливалась с начала полномасштабной войны и напрямую зависела от интенсивности обстрелов. Впрочем, со временем наступил период, когда люди прекратили выезжать c опасных территорий, в частности, и из Гуляйполя.

Также многие люди пожилого возраста категорически отказывались выезжать.

"Сейчас ситуация в корне изменилась. В августе россияне еще ближе подошли к городу и интенсивность обстрелов усилилась. В город начали залетать FPV-дроны. Их так много, что небо от них красное", — рассказала Анна Ткаченко.

По ее данным, за этот период только сотрудники полиции вывезли из Гуляйполя более 150 человек. Также эвакуацией занимаются волонтеры, а некоторые выезжают на собственных автомобилях.

Анна Ткаченко рассказала, что в эвакуации участвуют военные, которые прикрывают небо, подключая РЭБы, чтобы сбивать частоты FPV-дронов. Полицейские и волонтеры применяют автомобили, оснащенные РЭБами. Полицейские имеют специальные приборы — "Чуйки", которые также реагируют на приближение дронов.

Желающие выехать узнают об определенных точках сбора от сотрудников полиции. Планируется время, маршруты, по которым передвигаются эвакуационные автомобили.

