Стало известно, почему россияне поперли на Гуляйполе: какую цель преследуют

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях в Запорожской области российские захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения с их позиций. Российская армия перебрасывает значительное количество войск в район Пологов с целью нанести удар в направлении Гуляйполя. Этот город является важным логистическим пунктом для Вооруженных сил Украины, там проходит рокадный путь, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан.

Гуляйполе

Эксперт подчеркнул, что для перемещения войск российские оккупанты используют железную дорогу, которая работает из Ростова в Мелитополь через Волноваху, Мариуполь, Бердянск и Камыш-Зорю.

При этом Свитан отметил, что рокадные дороги, проходящие в районе Покровска (Донецкая область) и Гуляйполя (Запорожская область), имеют стратегическое и оперативное значение, ведь проходят вдоль линии фронта и являются основой военных коммуникаций.

"Там рокадная дорога, из Запорожья в сторону Гуляйполя и дальше в сторону Донецка через Курахово. Россияне пытаются выйти на нее, но это не значит, что им это удается. Там собрано достаточно большое количество российских войск, это район Полог, но его недостаточно, чтобы перерезать дорогу. Однако россияне однозначно будут стараться это сделать", – заявил Свитан.

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 31 июля произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки Запорожской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне активизировались также на Покровском направлении. При этом военные отмечают, что там складывается крайне трудная ситуация – не хватает вооружения и личного состава.



