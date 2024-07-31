Стало известно, почему россияне поперли на Гуляйполе: какую цель преследуют

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Ткачик Олеся
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях в Запорожской области российские захватчики пытаются вытеснить украинские подразделения с их позиций. Российская армия перебрасывает значительное количество войск в район Пологов с целью нанести удар в направлении Гуляйполя. Этот город является важным логистическим пунктом для Вооруженных сил Украины, там проходит рокадный путь, отметил в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан.
Гуляйполе
Эксперт подчеркнул, что для перемещения войск российские оккупанты используют железную дорогу, которая работает из Ростова в Мелитополь через Волноваху, Мариуполь, Бердянск и Камыш-Зорю.
При этом Свитан отметил, что рокадные дороги, проходящие в районе Покровска (Донецкая область) и Гуляйполя (Запорожская область), имеют стратегическое и оперативное значение, ведь проходят вдоль линии фронта и являются основой военных коммуникаций.
Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 31 июля произошло пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоандреевки Запорожской области.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне активизировались также на Покровском направлении. При этом военные отмечают, что там складывается крайне трудная ситуация – не хватает вооружения и личного состава.
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