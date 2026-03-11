logo_ukra

Росіяни цього точно не очікували: Сили оборони шокували окупантів серією точних ударів
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни цього точно не очікували: Сили оборони шокували окупантів серією точних ударів

Сили оборони України 10 березня та в ніч на 11 березня завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях

11 березня 2026, 19:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Підрозділи Сил оборони України 10 березня та в ніч на 11 березня завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях.

Росіяни цього точно не очікували: Сили оборони шокували окупантів серією точних ударів

Українська атака на обʼєкти росіян

Зокрема, українські військові уразили командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки, а також зенітний ракетний комплекс Бук-М1 у районі Багатівки.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по складах боєприпасів та матеріально-технічних ресурсів окупантів. Зокрема, уражено склад боєприпасів у районі Широка Балка, склади матеріально-технічних засобів поблизу Марʼянівки та Пришибу, а також склад безпілотників у районі Новозлатополі.

Також українські військові уразили склади пально-мастильних матеріалів у районах Бердянськ та Кузнецівка. Окрім цього, удари було завдано по нафтобазах у районах Джанкой та Азовське на тимчасово окупованій території Криму.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

У Силах оборони наголошують, що системне ураження складів боєприпасів, логістичної інфраструктури, засобів протиповітряної оборони та командних пунктів противника суттєво знижує можливості російських військ щодо забезпечення підрозділів і ведення бойових дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовий із позивним "Осман" заявив, що підрозділи безпілотних систем Сил оборони України наразі є одними з найефективніших у світі. За його словами, такого рівня вдалося досягти завдяки постійному бойовому досвіду та великій кількості цілей на фронті.
Він зазначив, що українські оператори безпілотників значною мірою вдосконалили свої навички під час війни. Водночас військовий зауважив, що на результат вплинув і фактор чисельності: російська армія використовує значно більше піхоти, що створює більше можливостей для ураження цілей безпілотниками.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/35951
