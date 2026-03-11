Росіяни цього точно не очікували: Сили оборони шокували окупантів серією точних ударів

Підрозділи Сил оборони України 10 березня та в ніч на 11 березня завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях.

Українська атака на обʼєкти росіян

Зокрема, українські військові уразили командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки, а також зенітний ракетний комплекс Бук-М1 у районі Багатівки.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по складах боєприпасів та матеріально-технічних ресурсів окупантів. Зокрема, уражено склад боєприпасів у районі Широка Балка, склади матеріально-технічних засобів поблизу Марʼянівки та Пришибу, а також склад безпілотників у районі Новозлатополі.

Також українські військові уразили склади пально-мастильних матеріалів у районах Бердянськ та Кузнецівка. Окрім цього, удари було завдано по нафтобазах у районах Джанкой та Азовське на тимчасово окупованій території Криму.

Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

У Силах оборони наголошують, що системне ураження складів боєприпасів, логістичної інфраструктури, засобів протиповітряної оборони та командних пунктів противника суттєво знижує можливості російських військ щодо забезпечення підрозділів і ведення бойових дій.

