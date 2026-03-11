Россияне этого точно не ожидали: Силы обороны шокировали окупантов серией точных ударов

Подразделения Сил обороны Украины 10 марта и в ночь на 11 марта нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях.

Украинская атака на объекты россиян

В частности, украинские военные поразили командный пункт отдельной мотострелковой бригады противника в районе Авдеевки, а также зенитный ракетный комплекс Бук-М1 в районе Богатовки.

Кроме того, Силы обороны нанесли удары по складам боеприпасов и материально-техническим ресурсам оккупантов. В частности, поражен склад боеприпасов в районе Широкая Балка , склады материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба , а также склад беспилотников в районе Новозлатополе.

Также украинские военные поразили склады горюче-смазочных материалов в районах Бердянск и Кузнецовка . Кроме того, удары были нанесены по нефтебазам в районах Джанкой и Азовское на временно оккупированной территории Крыма.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В силах обороны подчеркивают, что системное поражение складов боеприпасов, логистической инфраструктуры, средств противовоздушной обороны и командных пунктов противника существенно снижает возможности российских войск по обеспечению подразделений и ведению боевых действий.

