Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни цього не пробачать Путіну: розкрито шокуючу правду про удар по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни цього не пробачать Путіну: розкрито шокуючу правду про удар по Україні

3 лютого Росія спрямувала на атаку української енергетики 562 засоби ураження, витративши 324,8 млн доларів

4 лютого 2026, 12:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

У ніч на 3 лютого Росія провела масштабний повітряний удар по українській енергетичній інфраструктурі, застосувавши загалом 562 засоби ураження. Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України підрахували, що кошти, витрачені на цю атаку, могли б забезпечити рік життя такого міста, як Калуга, або ж піврічний бюджет Костромської області.

Росіяни цього не пробачать Путіну: розкрито шокуючу правду про удар по Україні

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними Повітряних Сил України, для удару окупанти використали широкий спектр озброєння: балістичні ракети "Іскандер" та "Іскандер-К", гіперзвукові ракети 3М22 "Циркон" і 3М55 "Онікс", крилаті ракети Х-101 та Х-32, а також ракети РМ-48У і 9М728. Паралельно ворог застосував ударні безпілотники "Гєрань" і "Гарпія" та дрони-імітації "Гєрбєра".

Загальна вартість цього озброєння склала 324,8 мільйона доларів США, що на понад 190 мільйонів перевищує суму витрат під час масованого обстрілу 20 січня. За ці кошти можна було б рік утримувати Єврейський автономний округ із населенням близько 144 тисяч осіб або ж місто Калуґа з понад 320 тисячами мешканців.

Водночас, зазначають у ГУР, ефективність атак була низькою: понад три чверті використаного озброєння – 79,2% – було знищено силами української протиповітряної оборони. 450 повітряних цілей було ліквідовано до досягнення ними об’єктів.

Українська розвідка наголошує, що замість вкладення коштів у розвиток власних регіонів та покращення життя громадян Кремль продовжує витрачати мільйони доларів на удари по цивільній інфраструктурі України. Така політика демонструє системний терор цивільного населення з метою підриву єдності українського суспільства та тиску на державу.

Як вже писали "Коментарі", російські окупаційні війська у дельті Дніпра стикаються з серйозними втратами через хаотичне використання власних мінних загороджень під час річкових операцій. Про це повідомляє рух спротиву "АТЕШ" у Telegram, наголошуючи на системному безладі в командуванні противника.



