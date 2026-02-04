В ночь на 3 февраля Россия провела масштабный воздушный удар по украинской энергетической инфраструктуре, применив в общей сложности 562 средства поражения. Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины подсчитали, что средства, потраченные на эту атаку, могли бы обеспечить год жизни такого города, как Калуга, или полугодовой бюджет Костромской области.

Фото: из открытых источников

Согласно данным Воздушных Сил Украины, для удара кафиры использовали широкий спектр вооружения: баллистические ракеты "Искандер" и "Искандер-К", гиперзвуковые ракеты 3М22 "Циркон" и 3М55 "Оникс", крылатые ракеты Х-101 и Х-32, а также ракеты РМ-8. Параллельно враг применил ударные беспилотники "Герань" и "Гарпия" и дроны-имитации "Гербера".

Общая стоимость этого вооружения составила 324,8 миллиона долларов США, что более чем на 190 миллионов превышает сумму расходов при массированном обстреле 20 января. За эти средства можно было бы год содержать Еврейский автономный округ с населением около 144 тысяч человек или город Калуга с более чем 320 тысячами жителей.

В то же время, отмечают в ГУР, эффективность атак была низкой: более трех четвертей использованного вооружения – 79,2% – были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны. 450 воздушных целей было ликвидировано до достижения ими объектов.

Украинская разведка отмечает, что вместо вложения средств в развитие собственных регионов и улучшения жизни граждан Кремль продолжает тратить миллионы долларов на удары по гражданской инфраструктуре Украины. Такая политика демонстрирует системный террор гражданского населения для подрыва единства украинского общества и давления на государство.

