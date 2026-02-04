logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Командування довело до смертельної пастки: Путін зазнає небачених втрат в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Командування довело до смертельної пастки: Путін зазнає небачених втрат в Україні

Хаос у російських підрозділах спричиняє випадки самопідривів у дельті Дніпра

4 лютого 2026, 11:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські окупаційні війська у дельті Дніпра стикаються з серйозними втратами через хаотичне використання власних мінних загороджень під час річкових операцій. Про це повідомляє рух спротиву "АТЕШ" у Telegram, наголошуючи на системному безладі в командуванні противника.

Командування довело до смертельної пастки: Путін зазнає небачених втрат в Україні

Фото: з відкритих джерел

За даними агентів руху, російські підрозділи активно застосовують безекіпажні катери типу "Сіріус-82" для дистанційного мінування річкових шляхів та атак на українські плавзасоби. Проте на практиці такі дії дедалі частіше обертаються проти самих окупантів: підрозділи заходять у райони, які були заміновані раніше, без точних координат мінних полів, що призводить до самопідривів.

Від початку 2026 року "АТЕШ" зафіксував кілька випадків, коли російські підрозділи зазнали втрат через власні міни. Дистанційне мінування проводиться без належної координації між підрозділами, без актуальних карт мінних загороджень і без системного обліку встановлених вибухових пристроїв. 

Експерти руху спротиву відзначають, що спроби командування компенсувати провали "технологічними рішеннями" лише поглиблюють хаос. Відсутність контролю та чіткого планування перетворює дельту Дніпра на зону високого ризику для самих окупантів. Основну загрозу для російських військ у цьому районі становлять не лише Сили оборони України, а й некомпетентне командування, яке створює умови для масових підривів на власних мінних загородженнях.

Як вже писали  "Коментарі", період тимчасового "перемир’я" у ракетних ударах по українській енергетиці Росія використала для збору розвідувальної інформації. Метою ворога було завдати максимальної шкоди критичним об’єктам, щоб надовго вивести їх з ладу. Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів капітан 1-го рангу запасу ВМС України Андрій Риженко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини