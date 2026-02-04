Командування довело до смертельної пастки: Путін зазнає небачених втрат в Україні

Російські окупаційні війська у дельті Дніпра стикаються з серйозними втратами через хаотичне використання власних мінних загороджень під час річкових операцій. Про це повідомляє рух спротиву "АТЕШ" у Telegram, наголошуючи на системному безладі в командуванні противника.

Фото: з відкритих джерел

За даними агентів руху, російські підрозділи активно застосовують безекіпажні катери типу "Сіріус-82" для дистанційного мінування річкових шляхів та атак на українські плавзасоби. Проте на практиці такі дії дедалі частіше обертаються проти самих окупантів: підрозділи заходять у райони, які були заміновані раніше, без точних координат мінних полів, що призводить до самопідривів.

Від початку 2026 року "АТЕШ" зафіксував кілька випадків, коли російські підрозділи зазнали втрат через власні міни. Дистанційне мінування проводиться без належної координації між підрозділами, без актуальних карт мінних загороджень і без системного обліку встановлених вибухових пристроїв.

Експерти руху спротиву відзначають, що спроби командування компенсувати провали "технологічними рішеннями" лише поглиблюють хаос. Відсутність контролю та чіткого планування перетворює дельту Дніпра на зону високого ризику для самих окупантів. Основну загрозу для російських військ у цьому районі становлять не лише Сили оборони України, а й некомпетентне командування, яке створює умови для масових підривів на власних мінних загородженнях.

