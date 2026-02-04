Российские оккупационные войска в дельте Днепра сталкиваются с серьезными потерями из-за хаотичного использования собственных минных заграждений во время речных операций. Об этом сообщает движение сопротивления "АТЕШ" в Telegram, отмечая системные беспорядки в командовании противника.

Фото: из открытых источников

По данным агентов движения, российские подразделения активно применяют безэкипажные катера типа Сириус-82 для дистанционного минирования речных путей и атак на украинские плавсредства. Однако на практике такие действия все чаще обращаются против самих оккупантов: подразделения заходят в ранее заминированные районы без точных координат минных полей, что приводит к самоподрывам.

С начала 2026 года "АТЕШ" зафиксировал несколько случаев, когда российские подразделения понесли потери из-за собственных мин. Дистанционное минирование проводится без должной координации между подразделениями, без актуальных карт минных заграждений и системного учета установленных взрывных устройств.

Эксперты движения сопротивления отмечают, что попытки командования компенсировать провалы "технологическими решениями" лишь усугубляют хаос. Отсутствие контроля и четкого планирования превращает дельту Днепра в зону высокого риска для самих оккупантов. Основную угрозу российским войскам в этом районе представляют не только Силы обороны Украины, но и некомпетентное командование, создающее условия для массовых подрывов на собственных минных заграждениях.

