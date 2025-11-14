Сьогодні вночі окупанти РФ завдали масованого удару по Україні, застосували ударні БПЛА, балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети. Основним напрямом удару був Київ. У Міністерстві оборони РФ цинічно заявили, що удар по Україні – це нібито "відповідь на терористичні атаки України щодо цивільних об'єктів на території Росії".

Росіяни цинічно заявили, куди били «Кинжалами» та «Калібрами»

"Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, наземного та морського базування, у тому числі гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал", а також ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу та енергетики України, які забезпечують їх роботу.

Крім того, протягом тижня завдано масованого та п'яти групових ударів, внаслідок яких уражені підприємства військової промисловості України та об'єкти газо-енергетичного комплексу, що забезпечували їх роботу, транспортна інфраструктура, що використовується на користь ЗСУ, військові аеродроми, місця зберігання та підготовки до запуску ударних безпілотних літальних апаратів, а також пункти тимчасової дислокації українських озброєних формувань, націоналістів та іноземних найманців", – заявляють у ворожому відомстві.

Зазначимо, що сьогодні під удар потрапило місто Київ , а також інші регіони України. Вже зараз відомо про шістьох загиблих у Києві, а також 34 постраждалих внаслідок атаки.