У ніч на 14 листопада (з 18:00 13 листопада) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Повітряних Сил України.

Масована атака Росії по Україні: що застосували окупанти

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет (13 із них – “балістика”) та 430 БпЛА різних типів (близько 300 – “шахеди”):

- 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське — ТОТ АР Крим;

- 3 аеробалістичні ракет Х-47М2 “Кинджал” (із Рязанської обл. — рф);

- 1 протикорабельну ракету “Циркон”;

- 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (із ТОТ АР Крим/акваторії Чорного моря);

- 9 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 (із Брянської обл.).

Основний напрямок удару – місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 419 повітряних цілей:

- 405 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;

- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”;

- 6 балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;

- 6 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 44 локаціях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що найважчого удару зазнав Київ. Четверо людей загинули. Щонайменше 27 людей поранені, серед них двоє діток. Пошкоджені десятки житлових будинків, постраждали цивільні об’єкти. Під ворожим обстрілом також були Київська, Харківська та Одеська області. На Сумщині, за попередніми даними, Росія застосувала ракету "Циркон".