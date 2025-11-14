В ночь на 14 ноября (с 18:00 13 ноября) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил Украины.

Массированная атака России по Украине: что применили оккупанты

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения – 19 ракет (13 из них – баллистика) и 430 БпЛА разных типов (около 300 – шахеды):

— 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ВОТ АР Крым;

— 3 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Рязанской обл. — РФ);

— 1 противокорабельную ракету "Циркон";

— 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр (из ВОТ АР Крым/акватории Черного моря);

– 9 баллистических ракет Искандер-М/КN-23 (из Брянской обл.).

Основное направление удара – город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Одесщина, Полтавщина и Черкасская область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 419 воздушных целей:

— 405 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер и беспилотников других типов;

— 2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

— 6 баллистических ракет Искандер-М/КN-23;

— 6 крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 44 локациях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что самый тяжелый удар получил Киев. Четверо человек погибли. По меньшей мере 27 человек ранены, среди них двое детей. Повреждены десятки жилых домов, пострадали гражданские объекты. Под вражеским обстрелом также находились Киевская, Харьковская и Одесская области. В Сумской области, по предварительным данным, Россия применила ракету "Циркон".