logo

BTC/USD

95211

ETH/USD

3120.56

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россияне цинично заявили, куда били «Кинжалами» и «Калибрами»
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне цинично заявили, куда били «Кинжалами» и «Калибрами»

Россия уже не скрывает, что намеренно выбивает энергетику в Украине

14 ноября 2025, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сегодня ночью оккупанты РФ нанесли массированный удар по Украине, примени ударные БПЛА, баллистические, крылатые и аэробаллистические ракеты. Основным направлением удара был Киев. В Министерстве обороны РФ цинично заявили, что удар по Украине – это якобы "ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".

Россияне цинично заявили, куда били «Кинжалами» и «Калибрами»

Россияне цинично заявили, куда били «Кинжалами» и «Калибрами»

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

Кроме того, в течение недели нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", – заявляют во вражеском ведомстве.

Отметим, что сегодня под удар попал город Киев, а также другие регионы Украины. Уже сейчас известно о шести погибших в Киеве, а также 34 пострадавших в результате атаки.                                                                                                                               



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости