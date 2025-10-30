Російська пропаганда намагається виправдати терористичні удари по українській цивільній інфраструктурі, називаючи електростанції "військовими об'єктами". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

Росіяни цинічно виправдовують масовану атаку по Україні

Ворожі ресурси поширюють дописи про нібито "масовану атаку на військові об'єкти в тилових районах України". При цьому дописи ілюстровано світлинами, на яких чітко видно: під обстрілом опинилися енергетичні об'єкти, тобто йдеться про цивільну інфраструктуру.

Насправді, як повідомили у Міненерго, сьогоднішня масована ракетно-дронова атака росіян була спрямована проти української енергетики. Внаслідок ударів зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури, у більшості регіонів України довелося запровадити аварійні відключення.

"Знищення енергетичних об'єктів, що живлять лікарні, школи, житлові будинки та критичну інфраструктуру, не має жодного "військового" виправдання, це черговий акт державного тероризму росії", – наголошують в ЦПД.

Крім того, окупанти масовано вдарили балістикою по Запоріжжю, внаслідок чого сталося влучання у житловий будинок, поранено 17 людей, серед них 6 дітей. Під завалами рятувальники виявили тіло чоловіка, ще тривають пошуки зниклої людини.

Також Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.

За даними ОВА, є постраждалі серед цивільного населення — 4 дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та 1 дитина 7 років, яка у важкому стані.

