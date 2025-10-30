logo_ukra

Росіяни цинічно виправдовують масовану атаку по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни цинічно виправдовують масовану атаку по Україні

Росія масовано атакувала енергооб’єкти України, а також житлові приміщення

30 жовтня 2025, 10:50
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російська пропаганда намагається виправдати терористичні удари по українській цивільній інфраструктурі, називаючи електростанції "військовими об'єктами". Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

Росіяни цинічно виправдовують масовану атаку по Україні

Росіяни цинічно виправдовують масовану атаку по Україні

Ворожі ресурси поширюють дописи про нібито "масовану атаку на військові об'єкти в тилових районах України". При цьому дописи ілюстровано світлинами, на яких чітко видно: під обстрілом опинилися енергетичні об'єкти, тобто йдеться про цивільну інфраструктуру.

Росіяни цинічно виправдовують масовану атаку по Україні - фото 2

Насправді, як повідомили у Міненерго, сьогоднішня масована ракетно-дронова атака росіян була спрямована проти української енергетики. Внаслідок ударів зафіксовано нові пошкодження енергетичної інфраструктури, у більшості регіонів України довелося запровадити аварійні відключення.

"Знищення енергетичних об'єктів, що живлять лікарні, школи, житлові будинки та критичну інфраструктуру, не має жодного "військового" виправдання, це черговий акт державного тероризму росії", – наголошують в ЦПД.

Крім того, окупанти масовано вдарили балістикою по Запоріжжю, внаслідок чого сталося влучання у житловий будинок, поранено 17 людей, серед них 6 дітей. Під завалами рятувальники виявили тіло чоловіка, ще тривають пошуки зниклої людини.

Також Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів.

За даними ОВА, є постраждалі серед цивільного населення — 4 дорослих легкої та середньої ступенів тяжкості та 1 дитина 7 років, яка у важкому стані.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Росія планувала масований удар заздалегідь.



